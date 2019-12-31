31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
SON DAKİKA! Milli Piyango sonuçları açıklandı! Türkiye'de milyonlarca vatandaş Milli Piyango İdaresi tarafından gelecek haberi bekliyordu. Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları canlı yayında çekilerek numaralar tek tek belli oldu. 80 milyon TL büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar sırasıyla birazdan burada...
AMORTİ AÇIKLANDI
Amorti rakamları: 4 ve 8
8 MİLYON TL NUMARALARI AÇIKLANDI
8 milyon TL rakamları: 9976216
YILBAŞI ÇEKİLİŞİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
Aşağıda yer alan linkten Milli Piyango sonuçları 2020 sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sonuçlar açıklandığı an eş zamanlı olarak sitemizde de yayınlanacaktır.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO İDARESİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMA
Milli Piyango İdaresi ana sayfası üzerinden yapılan duyuru da, "31 Aralık 2019 Yılbaşı çekilişi sonuçları çekiliş heyeti tarafından yapılan kontroller sonrasında sitemizde yayınlanacaktır.
Saat 20.00' den itibaren ise 31 Aralık 2019 Yılbaşı çekilişini Web sitemizden canlı olarak izleyebilirsiniz." denildi.
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