Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.47'de başlayan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3,5 saatin ardından sona erdi. Toplantı gündemine ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

MGK bildirisinde "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar gelecek...