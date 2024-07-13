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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Milas ve Arsuz'da orman yangını! | Son dakika haberleri

        Milas ve Arsuz'da orman yangını söndürüldü Altıeylül'deki yangına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Milas, Hatay'ın Arsuz ilçelerinde orman yangını... Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleyle 4 saatte kontrol altına alındı. Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı yangın çıktı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 13.07.2024 - 19:28
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        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Milas ilçesinde ve Köyceğiz ilçesinde meydana gelen yıldırım kaynaklı yangınlara ekipler hızla müdahale etti. Yangınlar büyümeden söndürüldü.

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 4-13 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk alanında 30 adet yıldırım yangınının çıktığını açıkladı. Özellikle karadan ulaşımın zor olduğu ya da ulaşımın olmadığı noktalarda meydana gelen yıldırım yangınları, hava araçlarının müdahaleleriyle söndürüldüğü bildirildi.

        Habertürk'ten Cem Özenen'in aktardığı bilgilere göre; ormanlık alanda çıkan yangına uçak ve helikopterlerden oluşan 6 hava aracı müdahale ederken itfaiye ve arazözlerle yerden destek veriyor.

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        HATAY ARSUZ'DA DA YANGIN ÇIKTI

        Arsuz ilçesi Haymaseki Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen orman yangınına ekipler hızla müdahaleye başlamıştı. Yerleşim yerlerine yakın mesafede yaşanan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        Yangın, ekiplerin 4 saat süren çalışmaları ile kontrol altına alındı. 50 hektarlık alanda etkili olan yangına 2 uçak, 4 helikopter olmak üzere toplam 67 araç ve 157 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        ALTIEYLÜL'DEKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Altıeylül'ün kırsal Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozerin yanı sıra 40 kişilik ekip tarafından müdahalenin sürdüğü bildirildi.

        BULGARİSTAN'DAKİ YANGIN TEHDİT EDİYOR

        Bulgaristan'da, Türkiye sınırına yakın bir noktada orman yangını çıktı. Edirne'nin sınırdaki Büyükismailçe köyünden de görülen yangına Bulgaristan ekipleri müdahale ediyor.

        Bulgaristan'ın Svilengrad ilçesine bağlı Sudena köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Dumanlar, Edirne'nin Bulgaristan sınırdaki Büyükismailçe köyünden de görüldü. Dumanların geniş bir alana yayıldığı bölgede Bulgaristan itfaiye ve orman ekiplerinin söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Yetkililer, yangının olası Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı takip edildiğini söyledi.

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