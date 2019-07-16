Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Karacahisar Mahallesi Gökçepınar mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 5 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.