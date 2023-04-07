MHP'nin aday listesinin şifreleri! Listede kimler var, kimler yok

MHP, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimleri için, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1'inci sırada yer alırken, A Takımı'nı da korudu. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul 1. Bölge birinci sıradan, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız İstanbul 3. Bölge 1. sıradan, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı Konya 1. sıradan, Ekonomik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu İstanbul 3. Bölge ikinci sıradan aday gösterildi.

Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Kayseri’den 1. sıradan, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Ankara 1. Bölge birinci sıradan, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın Erzurum’da 1. sıradan, Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter İstanbul 1. Bölge 2. sıradan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Ankara 2. Bölge birinci sıradan aday gösterildi. Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık Çankırı’dan ilk sırada, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Ankara 3. Bölge birinci sıradan, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç Nevşehir’de ilk sıradan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa 1. Bölge birinci sıradan, İdari, Genel Sekreter Yardımcıları Tamer Osmanoğlu ve Bahadır Bumin Özarslan İzmir’den aday gösterildi.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ DE LİSTEDE Meclis Başkanvekili Celal Adan İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday gösterilirken, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammet Levent Bülbül Manisa ve Sakarya listelerinde yer aldı. 48 MİLLETVEKİLİNDEN 5’İ YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli halen Meclis’te görev yapan 48 milletvekilinden Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Konya Milletvekili Esin Kara, Mersin Milletvekili Baki Şimşek’i yeniden aday göstermedi.

510 ERKEK-90 KADIN, 16 ENGELLİ ADAY VAR MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "600 adayımız arasından 510'u erkek 90'ı kadın adayımızdır. 26-40 yaş grubu arasından 195 adayımız listelerde yer bulmuştur. 55 yaş grubunda 117 adayımız vardır. 16 engelli de listelerde yer almıştır." ifadelerini kullandı.