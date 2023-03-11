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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya geldi. Bahçeli toplantıların ardından basın toplantısında konuştu:

"Bugün deprem felaketinin derin etkileri, yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve 14 Mayıs seçimleri ve diğer siyasi gelişmelerle ilgili geniş değerlendirme imkanı bulduk.

MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine tam olarak hazırdır. Bizim başarımız demek mazlumların umudu demektir. Bizim başarımız demek ülkemizin yükselişi demektir. MHP ve Cumhur İttifakı milli bağımsızlığımızın gücü, varoluşumuzun güvencesidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin gücüne güç eklemiş, hükümranlık beratı, yeni yüzyılın yükseliş iddiasıdır. Türkiye'miz sürekli akış halinde bulunan bir sürecin, kulvarın tam ortasındadır. Bir yanda Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümüne yaklaşırken diğer yanda bu yıldönümünü demokrasinin imkanlarıyla perçinlemenin, kudretli bir geleceğe taşımanın çabasındayız. Türkiye Yüzyılı bu çabanın sonucu olacaktır.

Zorlu bir dönemden geçtiğimiz herkesin malumudur. 6 Şubat'ta meydana gelen ikiz deprem son bir asrın en büyük felaketini yaşatmıştır. Acılarımız çok büyük olsa da milli ve manevi dayanışma kuvveden fiile geçmiştir. Felaketin ağır enkazı karşısında Türkiye tek nefes olmuştur. Türk milleti tek ses, tek bilek haline gelmiştir.

Depremin ilk anından itibaren devlet tüm gücüyle bölgeye intikal etmiş, kanayan yaraların sarılması, kardeşlerimizin kurtarılması amacıyla geceli gündüzlü mücadele başlamış, kısa sürede müessir sonuçlar alınmıştır. Yarım milyon insanımız depremzede kardeşlerimizin yardımına koşmuştur. 3 milyon 320 bin insanımız tahliye edilmiştir. 800 bin kişi köylere taşınmıştır. 1,5 milyon insanımız çadırlarda, 55 bine yakın insanımız konteynerlerde hayatlarını sürdürmeye başlamıştır. Yurtlarda, otellerde ve misafirhanelerde 300 bine yakın insanımıza barınma imkanı sunulmuştur. Vatandaşlarımız en kısa sürede yuvalarına tekrar dönecekler, güvenli şekilde hayatlarına devam edecektir.

Aslı astarı olmayan tüm isnatlara, ithamlara rağmen devlet üzerine düşen görevleri bir plan ve program çerçevesinde yerine getirmiştir. İnsani ihtiyaçların karşılanması hususunda olağanüstü surat görülmektedir. Devlet milletiyle el ele vermiş, hiçbir siyasi, ideolojik, etnik ayrım gözetmeksizin her yardım yapılmıştır. Bir yıl içinde yapılacak konutlar hak sahiplerine teslim edilecektir.

14 MAYIS SEÇİMLERİ

Yaparsa Cumhur İttifakı yapacaktır, yaparsa Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan yapıp başaracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız 10 Mart Cuma günü Anayasa'nın 116'nci maddesindeki yetkisine dayanarak Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerinin yenilenmesine karar vermiştir. Aynı şekilde YSK'nın Resmi Gazete'nin seçimlerle ilgili kararı yayınlanmıştır.

Felaketin gölgesinde yapılacak seçim için geri sayım başlamıştır. Bir an evvel seçimleri yapıp inşa ve ihya edilmeyi bekleyen deprem bölgesine kilitlenmek asıl gayemizdir. Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi yoktur. Bizim derdimiz Türkiye'mizin kısa sürede derlenip toparlanmasıdır. Milletimizin beklentilerini karşılamaktır.

14 Mayıs seçimlerinin hayırlı olması yaşadığımız acılar sebebiyle seçim kampanya döneminin sakin, sabırlı, anlayışlı, demokratik nezaketle, projelerin rekabetiyle geçmesi başlıca dileğimizdir. MHP buna hazırdır. Siyasi muhataplarımıza çağrımız bu yöndedir.

"HAZİNE YARDIMI DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLSİN"

Son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan, genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl Hazine'den ödenmek üzere ödenek belirlenmektedir. Bu ödenek Hazine yardımı yapılacak partiler arasında YSK tarafından ilan edilen geçerli oy sayılarıyla orantılı olarak ödenmektedir. Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların yüzde 3'ünden fazla olanlara da Hazine yardımı söz konusudur. Geldiğimiz bu aşamada bizim teklifimiz, 14 Mayıs seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması düşünülmelidir. MHP gönüllüdür ve Hazine yardımı alan diğer partilerden aynı hassasiyeti ümit etmektedir.

HDP'YE HAZİNE YARDIMI: HUKUK SKANDALI

Anayasa Mahkemesinin HDP ile ilgili aldığı karar gafilliktir. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımı alması konusunda karar almış ve safını belli etmiştir. Bu mahkeme söz konusu blokeyi kaldırmış, HDP'ye Hazine'nin kasasını açmıştır. Bu hukuk skandalıdır. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri ihanetin sözünü dinlemiştir.

Seçinden sonra Cumhur İttifakı'nın hedeflerinden birisi yeni Anayasa'dır. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş esasları ve statüsü değiştirilmeli. Şu anki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir. Rezalet ve melanet olarak tanımlıyoruz. HDP, zillet ittifakında yer almayıp kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp bulamayacakları özelliklere sahiptir.

"MÜCADELEYE KATILIN"

Zihinde kabul görmemiş soruların doğru cevap bulması imkansızdır. Bu soruların cevabını aziz milletimiz 14 Mayıs'ta verecektir. Milletimizin takdir ve tercihi başımızın üzerinde olacaktır.

Bütün hissiyatımla açıklıyorum ki Cumhur İttifakı'nın atacağı her adım daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Daha adil, daha hakkaniyetli, daha paylaşımcı döneme başlangıcıdır. Bizim hareketimiz korkaklara karşı cesurların hareketidir. Duruşumuzu talana ve yalana karşı faziletli dirayetidir. Her vatandaşıma çağrımdır bu mücadeleye katılın.

"ADAYIMIZ BELLİ, KARARIMIZ NET"

Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Birinci hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde çok yüksek oy oranıyla seçilmesidir. İkinci hedefimiz milletvekili sayısıyla layık olduğumuz hakkımızı almaktır. Nihai arzumuz Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çok güçlü temsil imkanına kavuşmasıdır. Yeni Anayasa için Cumhur İttifakı olarak TBMM'de nitelikli çoğunluğa ulaşmak mükellefiyettir. Bunu milletimizle yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci 5 yıllık dönemi muazzam icraatların gerçeğe dönmesini sağlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tek adam yönetimi diyenler yalancıdır, yozlaşmış zihniyetlerdir. İstibdat, şahsım rejimi diyenler damgalı müfterilerdir. Hakikat gün gibi ortadadır.