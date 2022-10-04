Bahçeli'den Yunanistan'a Ege adaları tepkisi

HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"27'nci dönemin bu son yasama yılında sizlere başarılar diliyor, çalışmalarınızı alnınızın akıyla icra edeceğinize inanıyorum.

Şehit ve gazilerimiz yolumuzu açan, ufkumuzu aydınlatan irade fenerlerimizdir. Dikişi yırtığını örtmeyen süfli grup ne derse desin dediğimiz hep Türklüktür. Türkiye'yi parlak bir geleceğe ulaştırma hususunda sorumluluğumuz devasadır.

2023 yılında bir yanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünü kutlayacağız diğer yandan demokratik imtihanla karşılaşacağız. Seçim takvimi başlayana kadar TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini yasalaştırarak hayata geçireceğiz.

Bunlardan birisi EYT'dir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak. MHP, hiçbir vaadinin altında kalmamıştır. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır.

Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla, bazen hayranlıkla, bazen husumetle bakılan bir Türkiye gerçeği dünya siyaset sahnesinde göz kamaştırmaktadır.

MHP'NİN SEÇİM HAZIRLIKLARI

Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle gücüne güç katmıştır. MHP, olarak nasıl bir maziye, nasıl bir misyona sahip olduğumuzun farkındayız. 2023'e çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz.

4 Eylül 2021'den itibaren 9 bölge toplantısı yapmıştık. 30 Ekim 2021'de Adım adım 2023 temalı çalışmalarımızı yurdumuzun tamamında gerçekleştirmiştik. 18 Şubat'tan itibaren de ilçe ilçe aydınlatma çalışmalarını başarıyla ifa ettik. Her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bildik.

Türk milletinin zillete düşme ihtimali asla ve kata söz konusu değildir. Cumhur varlığına sahip çıkacaktır. MHP olarak 4 Eylül 2022 tarihinde Sivas'ta düzenlediğimiz açık hava toplantımızda 2023 seçimlerinin kampanya dönemini başlattık. Bursa, Kayseri ve Erzurum'da meydanın boş olmadığını ispat ettik.

Türk milleti var olduğu müddetçe üç hilalin önü kesilemez, MHP Türkiye'nin son siperidir. MHP, istiklalimizin son müdafaa hattıdır. Türk milletinin ruh kökü, Türklüğün ebediyen tüten ocağıdır. Anketler ne söylemiş bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız.

Durmuyoruz, yeni bir siyasi çalışmayla sahada varlığımızı tatbik ediyoruz. 8 Ekim'den itibaren Adım Adım 2023: Köyüm Benim Sohbet toplantılarıyla en ücra köşelere yola çıkıyoruz. Köylülerimizi ziyaret edeceğiz. 16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de Manisa'da açık hava toplantılarını yapacağız.

Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu haykıracağız. Milletimizden destek isteyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için elimizden geleni yapacağız.

DIŞ POLİTİKA

2. Dünya Savaşı'nın ardından tesis edilen küresel sistem çetin sınamalar eşliğinde ciddi sarsıntılar geçirmektedir. Coğrafyalar sert kutuplaşmaların, yaygın çatışmaların baskısı altındadır. Krizlerin biri biterken, diğeri başlamaktadır.

Huzursuzluk küreselleşmektedir. Adaletsizlik küresel vicdanı yaralamaktadır. Beşeriyet istikrara ve refaha susamış haldedir. Tek kutuplu dünya şablonu ağır hasar alarak yerini çok merkezli yeni bir siyasi tasarıma bırakmak üzeredir.

İran'da 13 Eylül'de bir genç kızın gözaltına alınması ve şiddet olayları patlamıştır. Dileğimiz sükûnetin hakim olmasıdır. Bosna sıkıntılı, Kosova kaygılı, Türkmeneli kuşatma altındadır. Ermenistan Karabağ'da tahriklerini sürdürmüştür. İtalya'da sandıktan çıkan yeni siyasi irade Avrupa'yı telaşlandırmış, Irak'ta siyasi kriz yaygınlaşmış, Suriye'de istikrarsızlık varlığını muhafaza etmiştir.

YUNANİSTAN'IN EGE ADALARINI SİLAHLANDIRMASI

ABD, GKRY'ne silah ambargosunu rafa kaldırmıştır. Kıbrıs'ta iki devletli çözümün önüne engel çıkarmak için yeni senaryo gündemdedir. Yunanistan, Ege Adaları'na askeri araç sevk etmiştir. ABD menşeli silahlar etrafımızda çevrelenmiştir. Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip, Türkiye'ye meydan okumaktadır. Ülkemize Akdeniz ve Ege'den silah gösterilmektedir. Türkiye batıdan-doğudan, güneyden-kuzeyden çembere alınmaktadır.

Yunanistan'ın egemenlik iddiaları haksız ve hukuksuzdur. Lozan'ın 13'üncü maddesine göre Yunanistan'ın adaları askeri hedefler doğrultusunda kullanmayacağı hükme bağlanmıştır. Yunanistan bunu ihlal etmiştir.

Kuzey Ege adaları 9 adanın mülkiyet hakları artık Türkiye'dedir. Aynı şey, 12 ada için de geçerlidir. Dünyaya ilan ediyorum, hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımızı çiğnetmeyiz. Hakkımızdan vazgeçmeyiz. Hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız. Emperyalizmin Miço'su bunu aklından çıkarmamalıdır.

Yunanistan Başbakanı baltayı taşa vurmuş, yalnız değiliz; Allah'ımız var, milletimiz var, tarihimiz var, sorulacak hesabımız, ulaşacak zaferlerimiz var.

RUSYA'NIN 4 BÖLGEYİ İLHAKI

Rusya lideri Putin, geçen hafta Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgenin ilhak kararını açıklamıştır. Uluslararası sistem tarihi bir kırılma yaşamaktadır. Etnik ve mezhepsel çatışmaları tetiklemektedir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik operasyonu doğru bulmuyoruz.

Yeni dünya düzeni diye hikayesi yazılan çok bilinmeyenli karmaşık denklemin Rusya ile ABD arasında yeşeren al-ver sürecinin mahsulü olduğunu görmek lazım.

Rusya'nın ilhak kararı uluslararası gizem ve dengeyi uçuruma çekme ihtimali çıkarmaktadır. Dünyanın siyasi ve ekonomik istikrarını zedelemesinin önü açılmış, ayrılma taleplerinin penceresi açılmıştır. Ayrılıkçı niyetler okşanmış, ilhak oldubittiye getirilmiştir.

MİLLET İTTİFAKI'NA ELEŞTİRİ

Güvende değilsek geleceğimizden emin olamıyorsak ne paranın ne kazancın ne yatırımın ne ekonomik aktivitelerin anlamı olacaktır.

Bir masada oturmaktan, birbirlerinin ayağını kaydırmaktan yaptıkları başka bir şey yoktur. Geçtiğimiz pazar günü ikinci tur görüşmelerine başlayan zillet partilerinin ortak açıklamalarından yine bir sonuç çıkmamıştır. Bu acizler koalisyonu su kaynatmıştır. Zillet partilerinin birbirine güveni kalmamıştır. Her birinin gündemi farklıdır. Diyorum ki bunlardan ne köy ne kasaba olur.

Gösterecekleri adayları Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacakmış. Yüksek uçan alçak düşer, eğreti ata binen erken düşer. 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını da mutlaka görecekler.

Kılıçdaroğlu'nun durumu kritiktir. Cumhurbaşkanı adayı olmak için gözünü hırs bürümüştür. Bizim için sorun yoktur. İP başkanının Kılıçdaroğlu'na şükran duyacağını söyledikten sonra, 31 Mart'ta borçlarını ödediklerini söylemesi taktik bir hamledir. HDP ile masa altında el ele tutuşup, masa üstünde restleşenlerin itibarı sıfırdır. Biz kimin ne olduğunu neyi hedeflediklerini iyi biliyoruz. Hiç kimse bize hikaye anlatmasın.

MERSİN'DEKİ POLİSEVİ SALDIRISI

CHP'nin tutuklu ve hükümlü sözde gazetecileri kan döküyor, anaları ağlatıyor. Teröriste gazeteci diyenler bizim gözümüzde teröristtir. Türk ve Türkiye düşmanlarına acırsak acınacak hale düşeriz.

Türkiye'nin karşısına hizalanmış zillet cephesi milletimizin yürüyüşünü durduramayacaktır. Ya bu zillet cephesi Türkiye'yi perişan edecektir ya da Türk milleti ayağa kalkacak gereken cevabı verecek ve zilletin belini kıracaktır.

SORU-CEVAP

Kılıçdaroğlu'nun masasındaki Türkçülüğün Esasları: Okumasında yarar var.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması: Bu mesele 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş meseledir. Şimdi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur. MHP, geçmiş dönemde vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur, yeni karara ihtiyaç olmadığını söyler. Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın.

Fezlekeler: Kılıçdaroğlu'nun fezlekesini bana kalsa öne alırım.

ABD ziyareti: Biden yolunu şaşırır hale gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nu da gördüğünde çok şaşıracaktır.