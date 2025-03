MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin, milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdiğini, ülkede, yeni bir siyasi ve toplumsal hayat oluştuğunu belirterek, "Herkese Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etme" çağrısı yaptı.

Bahçeli, Türkgün gazetesinde yayımlanan yazısında, Terörsüz Türkiye hedefi ve gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu aktaran Bahçeli, yazısında, "Türkiye, milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdi. Ülkede, yeni bir siyasi ve toplumsal hayat oluşmakta. Herkesi Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, İmralı'nın 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti aracılığı ile yaptığı, terör örgütü PKK'ya tüm bileşenleriyle silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısının tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimiz umutlu bir bekleyiş içerisindedir. Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Neyi nasıl yaparsak milletimizin hayrına olur düşüncesiyle hareket etmek durumundayız. Yol haritamızı bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uygulamalıyız. O takdirde yeni bir Türkiye ile güvenlikli, huzurlu yeni bir hayatla buluşmamız mümkün olabilecektir. Terörsüz Türkiye demokrasinin daha güçlendiği bir Türkiye olacaktır. Yeni bir dünya düzeninin şekillendiği dönemde bu gelişmeyi Türkiye için bir fırsata dönüştürmek mümkündür. Elbet terörsüz Türkiye'den rahatsızlık duyanlar da devrededir. Terörden, terörün kanlı elinden, bölücülük melanetinden çıkar devşiren odaklar süreci enfekte etmenin yarışındadır. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmektedir. Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli meseledir."

Bahçeli, "Bu kapsamda devletimizin kuruluş ilkelerini, Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan, çatısının başkanlık sisteminin ana ilkelerince örüldüğü, milli ve katılımcı, kapsayıcı demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntıları tamamen temizlenebilecektir. Siyasi partiler ve seçim kanunlarında siyaset alanını genişletecek, katılımı artıracak, parti içi demokrasiyi güçlendirecek, parti üyeliğini sağlam teminatlara bağlayacak, siyasette etik ve ilkeyi hakim kılacak değişiklikler hayata geçirilebilecektir. Toplumsal temsili her alanda yaygınlaştıracak, yasama yürütme ilişkisini güçlendirecek, denge ve denetimi daha da etkinleştirecek düzenlemeler yapılabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, "Önemli olan, toplumun her kesiminin, milletimizin her ferdinin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir. Türk milletinin her ferdinin kendisini ifade edebileceği, ayrıştırmak yerine birleşmeyi, dağılmak yerine toplanmayı, kavga yerine barış ve huzuru arayacağı, hep birlikte Türkiye anlayışıyla geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasına odaklanacağı bir zeminde buluşmaktır." ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliklerinden birinin, ülkenin zenginliklerini ve insan gücü kaynağını etkin bir şekilde değerlendirmek, kamu kurumlarında bu kaynaklardan azami şekilde istifade etmek olduğuna işaret eden Bahçeli, TBMM iç tüzüğünde yasama kalitesini artıracak, yasa yapımında katılımcılığı sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilebileceğini belirtti.