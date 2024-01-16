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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"2024 yılının geneline baktığımızda bizi bekleyen iki siyasi durum vardır. İlk dönüm noktası 17 Mart 2024 tarihinde demokratik şölen havasında yapmayı planladığımız olağan kurultayımızdır. Kurultayımız huzurlu Türkiye'nin anahtarıdır, lider ülke Türkiye'nin adımıdır. 2024 yılında bizi bekleyen ikinci siyasi dönüm noktası da 31 Mart Yerel Seçimleri'dir. Bugüne kadar 165 belediye başkan adayımızı ilan ettik. Üzerinde çalıştığımız diğer adaylarımızı da ilan edeceğiz. 31 Mart Türk siyaset tarihinde kilit bir seçim olacak.

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"İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK"

Bizde laf cambazlığı emperyalizm candanlığı ve milli değerler cahilliği yoktur. Bizde milli değerlerle dolu bir yürek vardır. 31 Mart'ta İstanbul Allah'ın izniyle muradına kavuşacaktır. MHP olarak var olan belediye başkanlığı sayısını hem artırmak hem de Cumhur İttifakı'nın başarıya ulaşması için çalışmak öncelikli görev ve sorumluluğumuzdur. Görevden kaçmayacağız ve hedeflerimizden sapmayacağız. Yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldıracağız.

"ABD SÖZDE MÜTTEFİK BİR ÜLKEDİR"

İsrail ve ABD akıttıkları kanın hesabını verecek. Böyle gelse de böyle gitmeyeceğini bilmeliler. İsrail ve ABD günü geldiğinde hesap verecektir. ABD sözde müttefik bir ülkedir. Türkiye'ye oynamadığı oyun kalmamıştır. Türkiye'ye karşı yapmadığı kötülük kalmamıştır. ABD'yi sorgulamak terörü sorgulamaktır. Artık yeter diyoruz. Sırtımıza hançer yemeğe sabrımız yok. PKK terörünün bir araç olduğu bilinmektedir. Türkiye'ye karşı cevap terörden verilmektedir. PKK Türk milletinin can düşmanıdır. Kürt kardeşlerimin terörle bağlantısı olmamıştır. Şehitlerimizin acısı da anılarımızda durmaktadır.

"HİÇBİR TERÖRİST VE YANDAŞI TBMM'DE BARINMAMALI"

Terör örgütünün uzantısının Meclis'te bulunması da hukuk garabetidir. Hiçbir terörist ve yandaşı dağda, şehirde ve de TBMM'de barınmamalı tutunmamalıdır. Terörle mücadele aslında bölücülükle mücadelenin sadece bir bölümüdür.

"60 KM'Yİ BULACAK BİR HUZUR HATTI KURULMALI"

Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanı içerisine alacak şekilde derinliği 60 kilometreye inen, buradan Hatay'a uzanacak Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı. Bu hatta sinek bile sokulmamalıdır.

"CAN ATALAY KARARI DERHAL OKUNMALI"

(AYM Başkanı'na tepki) Sen yanlış mahkeme kararının derdindesin biz Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklalinin derdindeyiz. Can Atalay kararının Meclis'te derhal okunmasını istiyoruz. "