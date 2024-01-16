Alman BILD'in ele geçirdiği Savunma Bakanlığı belgelerine göre ülkenin silahlı kuvvetleri Doğu Avrupa'da 'hibrit' bir Rus saldırısına hazırlanıyor.

Gazeteye göre 'İttifak Savunması 2025' olarak adlandırılan bir senaryo, Rusya'nın ilave 200 bin askerini harekete geçirmesiyle Şubat ayında başlayacak.

Gizli belgelere göre Eylül ayı itibarıyla bu çatışmalar, Rusya tarafından Beyaz Rusya'da yaklaşık 50 bin Rus askerinin toplanacağı büyük ölçekli bir askeri 'tatbikat' olan "Zapad 2024"ün başlatılması için bahane kullanılabilir.

Potansiyel senaryo, Rusya'nın Temmuz ayına kadar 'ciddi siber saldırılar' aracılığıyla Baltık ülkelerinde savaş başlatabileceğini ve Estonya, Letonya ve Litvanya'da gerilimi artırabileceğini öne sürüyor.

KALİNİNGRAD DETAYI

Senaryoda, Rusya'nın her ikisi de NATO üyesi olan Litvanya ve Polonya arasında kalan toprağı Kaliningrad'a birliklerini ve orta menzilli füzelerini taşıyabileceği de öne sürülüyor. Buna göre Rusya, Belarus ve Kaliningrad arasındaki Suwalki Geçidi olarak bilinen bölgeyi de ele geçirmek amacıyla, belirli bölgeleri bombalayabilir.

En kötü senaryoda ise Aralık ayına gelindiğinde Rusya, ABD başkanlık seçimlerini takip eden geçiş döneminden faydalanabilir ve şiddeti kışkırtmak için kurgusal 'sınır çatışmaları' veya 'çok sayıda ölümle sonuçlanan isyanlar' ile propaganda yapabilir.