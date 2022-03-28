Mezdeke Aynur cinayetinde flaş SIM kart detayı!

Son dakika... İstanbul'un Şişli ilçesindeki evinde öldürülen 1990'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesini talimatı üzerine rafa kaldırılan dosyalar tek tek incelemeye alınmıştı. Bu dosyalardan biri de 24 Mart 2016 tarihinde Aynur Kanbur'un öldürülmesi olayıydı.
ÖNCE EKİP DEĞİŞTİRİLDİ
Dosya, Cinayet Büro Amirliği'nde en tecrübeli ekibe verildi. 6 yıldır çözülemeyen cinayetle ilgili detaylar, titizlikle incelenmeye başlandı. Ekipler önce dosyada gözden kaçan veya yapılmayan herhangi bir çalışmanın olup olmadığını araştırdı.
KATİL KAMERAYA YAKALANMIŞTI
Aynur Kanbur’u dairesinin kapısında 8 kurşunla öldüren katil zanlısının güvenlik kamera görüntülerine ulaşılmıştı. Görüntülerde katil zanlısı, metrobüs durağından çıktıktan sonra Aynur Kanbur'un evine doğru yürüyordu. Olaydan sonra 5 kilometre yürüyen katil zanlısı Beşiktaş’ta izini kaybettirmişti. Zanlının kimliğiyle ilgili hiçbir ipucu elde edilememişti.
KİLİT NOKTA: CEP TELEFONU
Geriye cinayeti çözmek için kilit nokta olarak görülen Aynur Kanbur’un cep telefonu kalmıştı. Özel ekip, Kanbur’un olay günü bulunan ve kapalı olan cep telefonunun şimdiye kadar açılamadığını fark edince, telefonu üçüncü kez TÜBİTAK’a gönderdi. Polis, cep telefonunun şifresi kırılabilirse cinayete ışık tutacak ipuçlarına ulaşmayı hedefliyordu. Ancak TÜBİTAK’tan üçüncü kez olumsuz yanıt geldi. Cep telefonunun şifresi kırılamamıştı. Cinayet ekipleri TÜBİTAK’ın 3 kez açamadığı cep telefonu için yeni formüller aradı. Ve bu kez farklı bir sistem uygulandı. Aynı numaradan yeni bir SIM kart alındı. Bu yeni SIM kart başka bir telefona takıldı. Ve Aynur Kanbur'un kullandığı SIM kart 6 yıl sonra açıldı. Tüm bunlar mahkeme kararı ile yapıldı.
SIM KART İNCELEMEDE
SIM kart Siber Şube Müdürlüğü’ne gönderilerek incelemeye alındı. Mesajlaşma programlarındaki yazışmaları ve internette başka uygulamalardaki görüşmeleri mercek altına alındı. Cinayetin kilidini çözecek mesajlara ulaşılacak mı? İnceleme sonunda ortaya çıkacak.
ERBİL GEZİSİ
Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, Aynur Kanbur ile ilgili yeni bir bilgiye daha ulaşıldı. Kanbur’un cinayetten bir süre önce, sanatçı bir arkadaşı ile uyuşturucudan sabıkalı bir kişiyle Irak’ın Erbil kentine gittiği öğrenildi. Kanbur ve yanındakilerin uçakla önce Van’a, Van’dan ise karayolu ile Erbil’e gittiği tespit edildi.
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