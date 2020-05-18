DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, dün saat 19.50'de Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde kelimenin tam anlamıyla bir meydan kavgası yaşandı. İftara kısa bir süre kala iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga, cadde üzerinde bulunan binadaki kişi tarafından yukarıdan görüntülendi. Görüntülere yansıyan cadde üzerindeki kavgada çok sayıda kişi birbirine girdi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

DHA'da yer alan habere göre kavgada iki kişinin bir kişiyi bir süre yerde sürükleyip fırlattıkları görüldü. Polis otosunun sirenlerini çalarak olay yerine gelmesiyle kavga eden taraflar kaçışarak evlerine girdi. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.