İstanbul Avcılar'daki Firuzköy Mahallesi'nde, önceki gün saat 16.30 sıralarında, edinilen bilgilere göre, Öznur B., ile eşi tartışmaya başladı. Öznur B. tartışma sırasında eşinin elinde siyah renkli bir bıçak görünce kapıyı açarak sokağa kaçtı. Kaçmak isteyen eşini Talk Sokak'ta durdurmaya çalışan Deniz B., onu sırtından ve kolundan 3'er kez bıçakladı.
KADININ SAĞLIK DURUMU AĞIR
DHA'da yer alan habere göre bir anda kanlar içerisinde kalan kadının ifadesine göre başında "Sen daha ölmedin mi?" diyerek bir süre bekleyen şüpheli, kaçmak isterken bağırma seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi o sırada orada olan ve izinli olduğu belirtilen bir hemşire yaptı. Ambulansla Küçükçekmece'deki hastaneye kaldırılan Öznur B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirlendi.
5 SUÇ KAYDI OLAN EŞE SOKAĞA ÇIKMA CEZASI
Avcılar'da 5 yıl önce Öznur B. ile evlenen, bir çocukları olan ve berber dükkanı bulunan Deniz B.'nin bugüne kadar uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve yaralamadan 5 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Avcılar Asayiş Büro'da sorgulanan ve Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliye, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket ederek dışarı çıkmak suçundan da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası da uygulandı.
Çiftin henüz 3 yaşındaki çocukları, yakınlarına teslim edildi.
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