Son dakika: Mevsim kışa dönüyor! Türkiye'de sıcaklıklar düşmeye başlıyor! İstanbul'a kar mı geliyor, hava durumu son dakika, hafta sonu hava nasıl olacak?

Son dakika: Mevsim kışa dönüyor! Türkiye'de sıcaklıklar düşmeye başlıyor! İstanbul'a kar mı geliyor, hava durumu son dakika, hafta sonu hava nasıl olacak?

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Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine girdi. İzmir-Balıkesir ve Ankara-Kırıkkale arasında bugün kuvvetli yağmur ve yer yer şiddetli sağanak görülüyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 19° Ankara Yağmurlu 14° İzmir Yağmurlu 17° Antalya Yağmurlu 18° Trabzon Kısmen Güneşli 21° Bursa Kısmen Güneşli 16° Adana Yağmurlu 19° Diyarbakır Bulutlu 14° Gaziantep Bulutlu 12° Ağrı Bulutlu 9°

İzmir ve çevresinde dün Çeşme’de olduğu gibi su baskınları yaşanabilir, gelecek 24 saat bu riske karşı önlem alalım. Daha önce su baskını yaşamış, dere kenarı yelerlerde tedbirli olmak gerekiyor.

Akdeniz’e baktığımızda yine kuvvetli sağanak görüyoruz. Üstelik Antalya-Alanya arasındaki Serik ve Manavgat civarı akşam saatlerine kadar kuvvetli yağmurun rotasında olacak. Bu kesimde de su baskınları hatta sel tehlikesine karşı önlem alınmalı.

LODOS KUVVETLİ OLACAK Bugün lodos yönlü çok kuvvetli rüzgar altındaki Ege ve İç Anadolu genelinde çatılar uçabilir, dayanıksız cisimler ve ağaçlar devrilebilir. Orta Anadolu’da kuvvetli esen sıcak rüzgar aynı zamanda baca gazı zehirlenmelerine yol açabilir (gece sobaları tamamen söndürüp tütmediğine emin olduktan sonra uyumalı). REKLAM

İstanbul’da sıcak ve bulutlu bir cumartesi oluyor, şehrin batısında akşam yaklaşırken lokal yağmur geçişleri görülebilir. Gece yarısından sonra ise (meteorolojide soğuk cephe) kuzeybatı yönlerden gelecek soğuk hava, Marmara Bölgesi'nde mevsimi yeniden kışa çevirecek. Gece yarısı Marmara’da rüzgar bu kez kuzey-kuzeybatı yönlerden fırtına halinde esecek, İstanbul’un kuzey kıyılarında irili ufaklı tekneler geçen hafta sonu olduğu gibi yine hasar alabilir, bu gece yarısından pazar akşamına kadar dönemde tedbirli olmakta yarar var.

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK Pazar hava sıcaklıkları soğuk cephenin üstümüzden geçişi ile 8-10°C birden azalacak. Soğuk geliyor ama İstanbul’da şehrin görebileceği bir kar yağışlı beklemiyoruz. Yüksek kesimlerde ve Avrupa yakasının bazı ilçelerinde lokal olarak kar atıştırabilir. İstanbul’un tamamını beyaza bürüyecek bir kar yağışı tahmini yoktur, ancak bu kış ilerleyen haftalarda İstanbul ve kar kelimeleri yeniden yan yana gelir. Şimdilik kar Anadolu’da ve Karadeniz yükseklerinde yağacak. Pazar gecesi Bolu-Ankara yolunda beyaz örtü ve kaygan zemin trafiği olumsuz etkiler. REKLAM Pazar ayrıca Doğu Akdeniz’de sel riskli var, Mersin-Adana-Osmaniye çevreleri ile Malatya’nın güneyindeki pek çok ilçede su baskınları yaşanabilir. Pazar öğlen-gece aralığında gelmesi beklenen kuvvetli sağanaklara karşı hazırlıklı olunmalı.

KARADENİZ'DE TAM FIRTINA Bugünlerde mevsim kışa dönmeye çalışıyor, hava durumunda çok uyarımız var. Karadeniz’de ise tam fırtına hazırlık yapıyor, rüzgarın sürati saatte 90-100 km’ye çıkabilir. Orta ve Batı Karadeniz kıyıları yine rüzgar fırtınası ile dövülecek görünüyor. Pazar sabahı ile pazartesi sabahı arasındaki 24 saat Kastamonu, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun fırtınadan en olumsuz etkilenecek merkezler olacak. Pazar gecesi Doğu Karadeniz yüksekleri ile Doğu Anadolu genelinde yağışlar kar formunda olacak ve Pazartesi günü Doğu Anadolu genelinde kar kalınlıkları iyice artacak görünüyor. Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bitlis, Muş, Ağrı, Tokat, Gümüşhane, Ardahan, Kars, Artvin gibi merkezlerde kar yağışı hayatı etkileyebilir. Buraların köy ve yaylalarında kar yolları kapayabilir. Önce güney yönlerden, geceden sonra kuzey yönlere dönen fırtınanın ve sağanakların içindeki Türkiye’de bir yandan su havzaları seviye yükseltmeye devam ediyor. Baraj ve göletler henüz kendi uzun yıllar ortalamalarının çok altında olsa da yavaşça yükseliş başladı. Kuraklık ise sürüyor, büyük şehirlerde ya da kırsal tarım arazilerinde halen susuzluk çekiyor, yeni yağışlara ihtiyaç duyuyoruz.