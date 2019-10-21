Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum 2019 Zirvesi'nde Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. Türkiye'nin harekattaki bir amacı güvenli bölge oluşturmaktı. Ulusal güvenliğimiz çok önemli tabii ki sınırlarımızı terörden temizlemeliyiz.

Müttefiklerimizle konuşmamıza rağmen özellikle ABD, DEAŞ'ın etkisiz hale getirilmesinden sonra bile YPG'ye silah vermeye devam etti. Trump kendisi güvenli bölge oluşturulması için birlikte çalışmayı talep etti, Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Biz orada sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmaya çalışırken, ABD YPG'ye silah vermeye devam etti.

90 günde yol haritası tamamlamayı konuşmuştuk. Ama üzerinden 16 ay geçti. Müttefiklerimizin desteğini göremeyince, BM sözleşmesinin 51'inci maddesine göre, bu operasyona başladık. Operasyona başlar başlamaz herkese bilgi verdik. Operasyonumuzun amacı sınırımızın hemen öte yanındaki teröristleri etkisiz hale getirmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemek. Barış Pınarı Harekatı son derece kısıtlı ve ölçekli bir şekilde yapıldı. Sadece teröristler hedef alındı. Sivillere zarar vermedik.

Harekat başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz. YPG, Kürtleri temsil etmiyor. Trump'ın da söylediğini duydunuz, 'PKK, DEAŞ'tan daha kötü' dedi. Biz bu ülkeyi işgal etmiyoruz, herkesten daha fazla Suriye'nin toprak bütünlüğünü düşünüyoruz. Bu bölgenin istikrarı için de önemli. Demografik yapıyı değiştirme gibi bir amacımız yok. Gittiğimiz şehirler ağırlıklı olarak Arap şehirleri. Biz aslında ülkenin demografik yapısını normalleştiriyoruz. 350 bin Suriyeli Kürt evlerine dönmeye hazırlar. Kürtler bizim düşmanımız değil.

DEAŞ'a karşı mücadelede de çok kararlıyız. DEAŞ bizim düşmanımız. Kaç kere hedef olduğumuzu hatırlatırım. Uzun zamandır DEAŞ ile mücadele ediyoruz. Birçoğu şu anda hapishanede. Kadınlar ve çocuklar var, onların da rehabilitasyonu gerekiyor. Terörle mücadeleyi birçok boyutuyla ele almamız gerekiyor.

ABD'de ABC gibi bir kanal uydurma bir propagandayla video kullandılar. Trump bile skandal olarak niteledi. Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık, bu kara propagandadır. Ayrıca envanterimizde hiç kimyasal silah bulunmamaktadır. Biz bu konuda çok hassasız.

YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor. Bebekler ve çocuklar yaşamını yitirdi, yüzlerce sivil vatandaşımız yaralandı. 4 şehidimiz var. Onlar orada fiilen terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, biz bu oyunu bozduk.

Taciz ateşleri devam ediyor, silahlı kuvvetlerimiz çekilmeyi takip ediyor. 35 saatimiz kaldı. 35 saatte çekilme tamamlanmazsa operasyon tekrar başlayacak.