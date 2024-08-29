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        Metroda şiddete gözaltı

        Yenikapı- Hacıosman metrosunda küçük yaşta bir çocuğa şiddet uygulanmasıyla ilgili görüntüler üzerine başlatılan çalışmada, çocuğa şiddet uygulayan D.A. gözaltına alındı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 20:18 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:18
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        Metroda şiddete gözaltı
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        Yenikapı-Hacıosman metrosunda saç tokası satan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen küçük bir çocuğa bir kişinin şiddet uyguladığı anlar sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki çekmişti.

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve metroda 'Yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan' şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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