Metrobüs kazası! Yaralılar var!

YARALILAR VAR! Son dakika: İstanbul'da Metrobüs kazası! Cennet Mahallesi durağında iki metrobüs çarpıştı

AA

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazaya ait görüntüler.

AA'da yer alan habere göre Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken metrobüs seferleri de aksadı.