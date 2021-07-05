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Metrobüs kazası!

İstanbul Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağına yanaşan bir metrobüse arkadan gelen bir metrobüs çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

05.07.2021 - 08:41 | Güncelleme: ABONE OL
YARALILAR VAR! Son dakika: İstanbul'da Metrobüs kazası! Cennet Mahallesi durağında iki metrobüs çarpıştı
Metrobüs kazası! Yaralılar var!
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AA

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazaya ait görüntüler.

AA'da yer alan habere göre Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken metrobüs seferleri de aksadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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