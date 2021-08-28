Metrobüs arızalandı! Köprüde indirdi!

İstanbul'da, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, köprüde arıza yaptı. Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcular, bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı.

AA'da yer alan habere göre yolcular, bir süre sonra arkadan gelen başka bir metrobüse alındı.

Araç arızası nedeniyle köprünün Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.