Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın son günü ile perşembe günü için 'sıcak hava dalgası' uyarısında bulundu. Buna göre iki gün boyunca sıcaklıklar 6 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerinde olacak. İki gün sonrasında ise kuzey kesimlerde sağanak bekleniyor.

İki günlük 'sıcak hava dalgası'na ilişkin açıklamaya göre, günün en yüksek hava sıcaklıkların yarın İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, perşembe günü ise İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun Kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İki günlük sıcak hava dalgasının arkasından ise cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalışlar ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Açıklamada vatandaşlarda uyarıldı: "İki gün boyunca etkili olacak sıcak hava dalgasının oluşturabileceği (özellikle güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."