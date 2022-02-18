Sağanak ve kar yeniden geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği; yağışların akşam saatlerine kadar genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde görüleceği; Batı Karadeniz Bölümü ile Ordu il geneli ve Antalya'nın doğu, Tokat'ın batı, Amasya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi) bu sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur(21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar (10-25cm) yağışına dönüşeceği ve sebep olabileceği kıyı kesimlerde sel, su baskını, iç kesimlerde tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile beraber ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
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