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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var - 8 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var

        Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sakarya çevrelerinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlar; çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacakken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde belirgin şekilde düşerek mevsim normallerinin altına ineceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredeceği bildirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ile birlikte toz taşınımı da etkili olabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 07:23 Güncelleme: 08.04.2025 - 07:23
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        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın batı, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 11°

        Ankara

        Bulutlu

        İzmir

        Parçalı bulutlu 15°

        Antalya

        Yağmurlu 17°

        Trabzon

        Yağmurlu 12°

        Bursa

        Bulutlu

        Adana

        Kısmen Güneşli 25°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 24°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 21°

        Ağrı

        Yağmurlu 10°

        Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın batı, Van’ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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