Yüksek sıcaklık uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çankırı, Edirne, Kırklareli ve Van çevreleri, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde artmaya devam edeceği, Kıyı Ege'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık