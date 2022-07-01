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Son dakika haberler... Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Son dakika... Başta Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere can kayıplarına yol açan şiddetli sağanağın ardından, bu kez de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı

01.07.2022 - 19:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den yeni uyarı! Bu kez de kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor - Güncel Haberler
Meteoroloji'den yeni uyarı! Bu kez de fırtına geliyor
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AA

Son dakika haberine göre İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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