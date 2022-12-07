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Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun iç kesimleri yağmurlu, Bitlis, Muş, Erzurum, Ağrı ve Van çevreleri ise kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının kuzeybatıda artması bekleniyor

Giriş: 07.12.2022 - 07:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı
Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı
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HABERTURK.COM

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile Akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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