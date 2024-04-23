REKLAM advertisement1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

İstanbul Yağmurlu 22° Ankara Bulutlu 28° İzmir Kısmen Güneşli 28° Antalya Parçalı bulutlu 26° Trabzon Parçalı bulutlu 18° Bursa Bulutlu 25° Adana Kısmen Güneşli 32° Diyarbakır Güneşli 29° Gaziantep Güneşli 30° Ağrı Parçalı bulutlu 21° REKLAM Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.