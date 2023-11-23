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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur alarmı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yağmur alarmı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Manisa ve İzmir ile Karadeniz Bölgesi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli, yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 07:27 Güncelleme: 23.11.2023 - 07:27
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        Yağmur alarmı! Bu bölgeler dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 14°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 14°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 22°

        Antalya

        Güneşli 23°

        Trabzon

        Yağmurlu 17°

        Bursa

        Yağmurlu 14°

        Adana

        Güneşli 22°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 12°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 13°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #yağmur
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