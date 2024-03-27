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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bilecik, Kayseri, Aksaray, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin, İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu, Balıkesir'in güney kesimleri, Adana'nın güney ve doğu kesimleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege Bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

REKLAM İstanbul Kısmen Güneşli 21° Ankara Yağmurlu 17° İzmir Güneşli 26° Antalya Parçalı bulutlu 20° Trabzon Kısmen Güneşli 13° Bursa Parçalı Bulutlu 23° Adana Bulutlu 20° Diyarbakır Kısmen Güneşli 15° Gaziantep Yağmurlu 16° Ağrı Parçalı bulutlu 6° Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.