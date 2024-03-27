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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den toz taşınımı, yağmur ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den toz taşınımı, yağmur ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege'de toz taşınımı, İç Anadolu'da yağmur, Doğu Anadolu'da da çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak. Batı Akdeniz ve güney Ege'de lodos kuvvetli esecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 07:27 Güncelleme: 27.03.2024 - 07:27
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        Toz taşınımı, yağmur ve fırtına uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bilecik, Kayseri, Aksaray, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin, İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu, Balıkesir'in güney kesimleri, Adana'nın güney ve doğu kesimleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege Bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 21°

        Ankara

        Yağmurlu 17°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 20°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 13°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 23°

        Adana

        Bulutlu 20°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 15°

        Gaziantep

        Yağmurlu 16°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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