Meteoroloji'den Şanlıurfa ve Adıyaman için bir kritik uyarı daha!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş’ın batısı, Konya’nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Giresun, Kars, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş’ın batısı, Konya’nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Giresun, Kars, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Şırnak çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Toroslar mevkisinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. K.MARAŞ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Toroslar mevkisinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ELAZIĞ °C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ERZURUM °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı ADIYAMAN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Fotoğraflar: AA