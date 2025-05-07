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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor - 7 Mayıs Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz ve Ege'de kuvvetli lodos etkili olurken, ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 07:26 Güncelleme: 07.05.2025 - 07:26
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        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 28°

        Ankara

        Sağanak Yağış 25°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 29°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 24°

        Trabzon

        Güneşli 21°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Kısmen Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 28°

        Gaziantep

        Güneşli 28°

        Ağrı

        Güneşli 20°
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        Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Yağışların; Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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