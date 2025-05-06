Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde 2 gündür sorgulanan Selçuk Tengioğlu’nun ifadesi tamamlandı.

Tengioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından, "kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilip tutuklandı.

“Cezasını yatmış olduğum suç dışında 1984 yılında Hatay ili İskenderun ilçesinde evlenmeden önce ismini Hazel olarak bildiğim bir arkadaşımla Suriyeli bir vatandaşın altınlarını almıştık. O da bizden şikayetçi olmuştu. Hakkımızda bunla ilgili işlem yapıldı ve 9 ay cezaevinde yattım."

Bu soruya hayatını anlatmakla başlayan Tengioğlu, ilkokul mezunu olduğunu, geçmişte çocuklarını nasıl ve neden öldürdüğünü detaylarıyla anlattı. Ayrıntılarda Tengioğlu’nun 1984 yılında yani 25 yaşındayken ilk kez cezaevine girdiği ortaya çıktı. Tengioğlu çocuklarını öldürdüğü suç dışında işlediği suçu şöyle anlattı:

2021 yılında İstanbul’a geldiğini belirten Tengioğlu, Özel’e nasıl saldırdığıyla ilgili detayları şöyle anlattı: "Saat:08.30 sıralarında kalmış olduğum aparttaki odamda uyandım. Duşumu aldıktan sonra Taksim meydana doğru yürümeye başladım, Taksim meydan civarında kalabalık bir insan topluluğu gördüm. Orada bulunan birine kalabalığın nedenini sorduğumda Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin Atatürk Kültür Merkezine getirileceğini, kalabalığın bu sebeple olduğunu öğrendim. Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder’in Terörsüz Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim.

Bundan dolayı Atatürk Kültür Merkezine doğru yürüdüm. Atatürk Kültür Merkezi önündeki alana geldim. Burada Sırrı Süreyya Önder’in yakaya takılmak üzere küçük fotoğrafları vardı. Toplu iğneyle bana da uzattılar. Ben de aldım yakama taktım. Orada duygusal bir durum vardı, insanlar acılı ve kederliydiler. Barış ortamı vardı, ben de bundan dolayı duygusal olarak kalma gereği hissettim. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum alana doğru yürüdüğümde Atatürk Kültür Merkezi içerisinden kalabalık bir grubun bana doğru geldiğini gördüm.

"BİR ANDA KENDİMİ KAYBETTİM"

Kalabalık grubun önünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i gördüm. Özgür Özel’in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek Özgür Özel’in yüzüne bir tokat vurdum.

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"ÜLKEMİZİ YABANCI ÜLKELERE ŞİKAYET EDİYOR"

Özgür Özel’e tokat vurmamdaki sebep içinde olduğum üzüntü hali ve Özgür Özel’in sürekli tehdit dili kullanması, ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden kaynaklanan tepkisel bir eylemdir."

İŞTE O SORULAR VE CEVAPLAR

İlk soruya detaylı cevap veren Tengioğlu’na bu sorular da yöneltildi. Sorulan sorular ve verilen cevapların tam metni...

SORULDU : CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e darp eyleminde bulunduğunuz olayı daha önceden planladınız mı?

CEVABEN : Hayır ben bu eylemi planlamadım. Anlık gelişen bir olaydır. Ben Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin orada olduğunu öğrendiğim için Atatürk Kültür Merkezi önüne gittim. Özgür Özel’in orada olduğundan herhangi bir haberim yoktu. Tamamıyla ani refleksle gelişen bir olaydır.

"KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM"

SORULDU : Sizin herhangi bir örgüt ya da illegal bir yapıya üyeliğiniz, bağlantınız ya da sempatiniz var mıdır?

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CEVABEN : Kendim uzun süre cezaevinde kaldığımdan dolayı ayrıca geçim derdinde olduğumdan dolayı herhangi bir yapıyla ya da illegal bir örgütle bağlantım yoktur. Ayrıca herhangi bir siyasi partiye, dernek gibi herhangi bir oluşuma da üye değilim.

SORULDU : CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e darp eyleminde bulunduğunuz olayı gerçekleştirmeniz için size talimat veren kişi ya da kişiler oldu mu?

CEVABEN : Hayır kimse bana bir talimat vermedi. İfademde beyan ettiğim gibi olay anlık gelişen refleks sonucu meydana gelmiştir.

"BANKADA 380 BİN LİRAM VAR"

SORULDU : CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e darp eyleminde bulunduğunuz olayı gerçekleştirmeniz için size para veren biri ya da birileri oldu mu?

CEVABEN : Hayır kimse bana para vermedi. Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım. Ne de talimat aldım. Devletten aldığım yaşlılık aylığımı Ziraat Bankasından almaktayım. Bunun dışında cezaevinden çıktıktan sonra peyderpey tasarruf amaçlı biriktirdiğim Yapı Kredi Bankasında yaklaşık 380.000 TL civarında param bulunmaktadır. Bu para vadeli olarak durmaktadır. İstenildiğinde araştırma yapılabilir.

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"HİÇBİR SAĞLIK SORUNUM YOK"

SORULDU : Herhangi bir sağlık sorununuz var mıdır? Herhangi bir psikolojik destek aldınız mı? Bu konuda tedavi gördünüz mü? İlaç kullandınız mı? Var ise bu duruma ilişkin ibraz edeceğiniz rapor var mıdır?

CEVABEN : Benim Allah’a şükür herhangi bir sağlık sorunum yoktur, psikolojik destek almadım ve tedavi görmedim, ilaç da kullanmadım. Herhangi bir raporum da yoktur.

SORULDU : Herhangi bir alkol ya da uyuşturucu madde kullanımınız var mıdır? Bağımlılığınız var mıdır?

CEVABEN : Ben alkol ve uyuşturucu madde kullanmam. Herhangi bir bağımlılığım da yoktur. Sporu seven bir insanım. Sabahları zaman bulduğumda spor yapmayı severim.

SORULDU : Herhangi bir sosyal medya hesabınız var mıdır?

CEVABEN : Benim herhangi bir sosyal medya hesabım yoktur. Zaten kullanmayı da bilmem. Sadece WhatsApp uygulaması yüklüdür. Bu uygulamada da memleketimden gelen fotoğraflara bakarım. Zaten cep telefonum sizdedir. Cep telefonumda da gerekli incelemelerin yapılarak anlattığım durumun tespit edilmesini isterim.

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SORULDU : 04/05/2025 günü kullanmış olduğunuz hat üzerinden gerekse de internet üzerinden bir görüşme yaptınız mı?

CEVABEN : Hayır ben herhangi bir görüşme yapmadım. Hatta uzun zamandır, telefonla kimseyle görüşmedim. En son yeğenim Hatay ili İskenderun ilçesi Belen semtinde yaşanan Oğuz isimli yeğenimle görüştüm. Kayıtlar incelenirse ortaya çıkacaktır.

SORULDU : Sürekli görüşme yaptınız, sık irtibatınız olan biri var mıdır?

CEVABEN : Hayır sürekli ve sık olarak görüştüğüm kimse yoktur.

"VATANINI MİLLETİNİ SEVEN BİR İNSANIM"

SORULDU : Alınan ifadenize eklemek istediğiniz bir husus var mıdır?

CEVABEN : Son olarak üstüne basarak söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza “sana dünyayı dar ederim” demesinden rahatsız olmuştum, gençleri birbirine düşürmesinden rahatsız olmuştum, savcılarımızı, polislerimizi tehdit etmesinden rahatsız olduğum için kendisini bir anda görünce bu eylemi gerçekleştirdim. Olayı anlık duygusal bir durum içerisinde olmam sebebiyle gerçekleştirdim. Planlı bir eylem değildir. Ani gelişen bir olaydır. Ben vatanını milletimi seven bir insanım. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."

MÜDAFİDEN

SORULDU : Müvekkilimin ifadesi usulüne uygun alınmıştır.