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        Haberler Gündem Özel, saldırganın “İmamoğlu’na suikast ihbarında bulundu’ demişti, Emniyet'ten açıklama geldi - En son haberleri

        Özel, saldırganın “İmamoğlu’na suikast ihbarında bulundu’ demişti, Emniyet'ten açıklama geldi

        CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "İmamoğlu'na suikast yapılacak diyen adam dün ana muhalefet liderine saldırıyor" diyerek, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun İmamoğlu'na suikast ihbarı yaptığını söyledi. Bu iddialar üzerine emniyet inceleme başlattı. İncelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin olayla görevlendirildiği belirtildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 06.05.2025 - 22:13 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:23
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        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz pazar günü AKM'de düzenlenen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder anmasından sonra kendisine saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun, 2025 yılı Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) giderek Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast ihbarında bulunduğunu açıkladı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Özel, açıklamasında kendisine saldıran ve tutuklanan Selçuk Tengioğlu'nun ocak ayında İBB'ye gittiğini belirterek “Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak" iddiasında bulunduğunu söyledi.

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        EMNİYETTEN İNCELEME BAŞLATILDI

        Bu iddialar üzerine öyle bir ihbarın gelip gelmediği konusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir inceleme başlattı. Başlatılan inceleme sonucunda, iddia edilen bilgilere ulaşıldı. Elde edilen bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir basın açıklaması geçti. Açıklamada İhbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığını belirten emniyet müdürlüğü, ‘İhbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir dedi.

        DETAYLAR AÇIKLAMADA YER ALDI

        Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar denildi ;

        “06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak;

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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır.

        Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.

        Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk Tengioğlu isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir.

        Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk Tengioğlu isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir.

        Söz konusu ihbar, usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delilere dayanmadığı, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu anlaşılmış, ilgili süreç tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırılmıştır.”

        ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Bilgi vereyim. Arkadaşlar detaylarını paylaşsınlar. Bu yılın ocak ayında dünkü bebek, evlat katili saldırgan İBB’ye gelir. Işık hızıyla da tutuklamışlar. Bu soru sorulmadıysa bir geri çağırsınlar. ‘Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak, ihbar etmeye geldim' demiş. Bakın nasıl bir koğuşta yatmış? Bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağırıp, iki kişi, iki polise vermişler 'Alın, dinleyin. Bu böyle iddiada bulunuyor' diye. Savcı Bey, bir baktın mı o koğuşa? O koğuş arkadaşları nerede? Bizim konumuz ne? Bizim konumuz İmamoğlu'na suikast yapacak diyen adam dün herkesin gözü önünde ana muhalefet liderine saldırıyor. Bu adamı birileri böyle kullanıyor."

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        #Özgür Özel
        #İmamoğlu suikast
        #haberler
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