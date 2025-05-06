2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor ekranlarında!

TOSFED’in organizasyon gücüyle HT Spor’un yayıncılık vizyonunun birleşimi, izleyicilere hem heyecanlı bir izleme deneyimi hem de otomobil sporları kültürünü yakından tanıma fırsatı sunacak.

GELECEĞİN YILDIZLARI YARIŞIYOR

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Otomobil sporlarının ana okulu olarak adlandırılan karting branşı, MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası ile izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatıyor. 7 ayaktan oluşan şampiyonanın ikinci ayağı, 10-11 Mayıs tarihlerinde Tuzla Karting Pisti’nde düzenlenecek.

TOSFED ile HT Spor’un güçlerini birleştirdiği bu özel yayın projesi, otomobil sporlarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve genç yeteneklere görünürlük kazandırmayı hedefliyor. Yarışların HT Spor ekranlarından canlı yayınlanması, izleyicilere evlerinden bu heyecana ortak olma imkânı sunacak.

TÜRKİYE DRIFT ŞAMPİYONASI SEZON BOYUNCA HT SPOR’DA

TOSFED - HT Spor iş birliği kapsamında yayınlanacak ikinci şampiyona olan 2025 Türkiye Drift Şampiyonası ise 18 Mayıs’ta TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde sezona merhaba diyecek. Türkiye’nin en yetenekli drift pilotlarının, dumanlar arasında kapı kapıya mücadelesi pistte görsel bir şölen sunacak. Kendi tarzını, yeteneğini ve tekniğini konuşturan pilotların çeşitli kriterlere göre jüri puanlarıyla değerlendirildiği drift yarışları, otomobil tutkunlarına benzersiz bir deneyim vadediyor.

Türkiye Drift Şampiyonası 2025 sezon açılışı, 18 Mayıs’ta HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. HT Spor ve TOSFED arasında gerçekleşen bu çok özel yayın anlaşması, 9 Mayıs Cuma saat 11.00’de düzenlenen bir basın toplantısı ile duyurulacak. İki kurumun yöneticilerinin katılımıyla Tuzla Karting Pisti’nde düzenlenecek olan basın toplantısı, HT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.