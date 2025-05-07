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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Inter: (7) 4 - Barcelona: 3 (6) | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Inter: (7) 4 - Barcelona: 3 (6) | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Inter, uzatmalara giden maçta konuk ettiği Barcelona'yı 4-3 mağlup etti. İtalya temsilcisinin ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı mücadele 3-3'lük skorla uzatmalara gitti. Uzatmalarda galibiyet golünü bulan Inter, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. Inter, 3-3 sona eren ilk maçın ardından toplamda 7-6'lık skorla adını finale yazdırdı. İtalyan ekibi, finalde PSG - Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 00:39 Güncelleme: 07.05.2025 - 00:39
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        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalyan ekibi Inter, sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk etti. 3-3 biten ilk maçın ardından Inter, uzatmalara giden rövanş müsabakasında 4-3 galip geldi ve adını finale yazdırdı.

        21. dakikada Lautaro Martinez ve 45+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle Inter, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

        İkinci yarıda ise Barcelona, 54. dakikada Eric Garcia'nın golüyle geri dönüş ateşini yaktı: 2-1. 60. dakikada ise Dani Olmo, skoru 2-2'ye getirdi. 87. dakikada Raphinha sahneye çıktı ve Barcelona'yı öne geçirdi: 3-2. Nefes kesen son anlarda beraberliği arayan Inter, Francesco Acerbi'nin 90+3. dakikada attığı golle mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

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        Uzatmaların 99. dakikasında Inter, Frattesi'nin golüyle yeniden öne geçti: 4-3. Nefes kesen maçta başka gol çıkmadı ve Inter toplamda 7-6'lık skorla Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

        HAKAN ÇALHANOĞLU, 11'DE BAŞLADI: GOLÜNÜ ATTI

        Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının 2. golünü attı ve 79. dakikada yerini Zielinski'ye bıraktı.

        INTER RAKİBİNİ BEKLİYOR!

        İtalyan ekibi, finalde PSG - Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        Devler Ligi'nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

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