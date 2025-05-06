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        Haberler Spor Diğer 10. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı HT Spor - Diğer Haberleri

        10. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı HT Spor

        10. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı ödülü HT Spor'un olurken, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'a plaket verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 16:44 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:00
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        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
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        10. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

        10 Eylül 2024'te yayın hayatına başlayan HT Spor, henüz 1. yılını doldurmadan önemli bir ödüle layık görüldü. HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçilirken, ödülü HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

        Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "10. Anadolu Medya Ödülleri" törenindeki konuşmasında, program dolayısıyla Türkiye Basın Federasyonu'na teşekkür etti. Erdoğan, "Anadolu medyası varsa milletin sesi vardır. Anadolu medyasının sesi gür çıktığı müddetçe inşallah demokrasimiz de serpilecek, sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam edecektir." dedi.

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        Öte yandan Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "10. Anadolu Medya Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, Külliye'nin kapısını kendilerine açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

        Konuşmaların ardından "10. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı ödülü HT Spor'un olurken, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'a plaket verildi.

        Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, "Yeni bir kanalız, yolun daha başındayız. Gencecik bir ekibimiz var. Spor kültürüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu ödül de bizi çok mutlu ve motive etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Kenan Tekdağ'ın liderliğinde, Can Medya olarak spora katkı sağlayan işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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