ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırladı.

Donald Trump, Husilerden gemilere yönelik saldırıları durdurmaya yönelik bir söz aldıklarını ifade ederken, saldırıları durduracaklarını açıkladı.

Trump, Husilerin savaşmak istemediğini ve gemilere yönelik saldırıları durduracaklarını dile getirdi.

Söz konusu bilginin kendisine "çok güvenilir bir kaynaktan geldiğini" söyleyen Trump, bu kaynakla ilgili detayları paylaşmadı.

Husilerden yapılan açıklamaya göre ise saldırılar sürecek. Husiler, İsrail Gazze'deki saldırılarını durdurana dek Kızıldeniz'deki saldırıların süreceğini bildirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığı ise sürece arabulucu olarak katıldı. Umman'dan yapılan açıklamaya göre, Husiler ile ABD arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını ve iki tarafın birbirini hedef almayacağı bildirildi.

Ateşkes anlaşması uyarınca Kızıldeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer güvenliği de garanti altına alındı.

ABD merkezli haber platformu Axios'un İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, ABD İsrail'i Husilere yönelik saldırıların duracağına ilişkin bilgilendirmedi.

"KANADA SATILIK DEĞİL"

Kanada Başbakanı Mark Carney ise Donald Trump'ın Kanada'yla ilgili söylemlerine değinerek "Kanada satılık değil, hiçbir zaman olmayacak." dedi.

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Trump ise karşılık olarak "Bunu zaman gösterecek. Asla, asla deme. Yapılması mümkün olmayan pek çok şey yaşadım ve sonunda yapılabilir hale geldiler. Eğer herkesin yararına olacaksa... Kanada bizi seviyor, biz de Kanada'yı seviyoruz, bence önemli olan şey budur. Ama zaman içinde neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Kanada ile gümrük anlaşması konusunda görüşeceklerini ve makul bir yol bulmaya çalışacaklarını söyleyen Trump, Kanada'dan gelen araba, çelik ve alüminyuma ihtiyaçlarının olmadığını savundu.

ABD-Kanada ilişkilerinin her zaman önemli olduğunu kaydeden Trump, bununla birlikte Kanada'yı yıllık 200 milyar dolar düzeyinde sübvanse ettiklerini ve bu ülkeyi ücretsiz olarak askeri anlamda koruduklarını ifade etti.

"Kanada ile dost olacağız, her ne olursa olsun Kanada ile dost olacağız. Kanada benim için çok özel bir yer." diyen Trump, Kanada'nın savunma harcamalarını artırma yönündeki kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.