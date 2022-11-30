Sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Ardahan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgârın, Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve gece saatlerinde il merkezi kar yağışlı DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı