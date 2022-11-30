Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, İstanbul, Balıkesir, Manisa ile güney Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu sağanak yağışlı olacak. Yağışların Muğla, Antalya, Hakkari, Mardin çevrelerinde kuvvetli sağanak, Kars, Ağrı, Erzurum çevrelerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Giriş: 30.11.2022 - 07:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı
Sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Ardahan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve gece saatlerinde il merkezi kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Sağanak yağış uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Sağanak yağış uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Terör örgütünün kadın yapılanmasına operasyon
Terör örgütünün kadın yapılanmasına operasyon
Kılıçdaroğlu'ndan kış saati mesajı: Hemen...
Kılıçdaroğlu'ndan kış saati mesajı: Hemen...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.