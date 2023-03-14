Her şey var!

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Meteoroloji'den sağanak, kar, toz taşınımı, rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun iç kesimleri sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi kar yağışlı olacak. Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürecek. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı etkili olacak.

Giriş: 14.03.2023 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den sağanak, kar, toz taşınımı, rüzgar uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile sabah ilk saatlerde Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile sabah ilk saatlerde Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ilk saatlerde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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