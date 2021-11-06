Meteoroloji'den önemli uyarılar! Sis ve pusa dikkat!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ANKARA: 21, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 21, Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli.

İZMİR: 28, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 25, Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli.

EDİRNE: 23, Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli.

MANİSA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 29, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 28, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 22, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 20, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 24, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 21, Az bulutlu ve açık.

ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 20, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 19, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 14, Az bulutlu ve açık.

KARS: 12, Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 19, Az bulutlu ve açık.

VAN: 13, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 23, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 25, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 23, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 28, Az bulutlu ve açık.