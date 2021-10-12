Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü sağanak geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle Marmara’nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Çanakkale’nin güney ve Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Sabah saatlerinden sonra Marmara’nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 15°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ANKARA 10°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 21°C, 22°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık