Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bu iller dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Adana'nın güneyi, Osmaniye, Hatay, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı, Diyarbakır, Batman ile G. Antep çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacağı, İç Ege ve Göller yöresinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Adana'nın güneyi, Osmaniye, Hatay, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı, Diyarbakır, Batman ile G. Antep çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, deniz üzerinde hortum oluşumu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!