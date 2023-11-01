Marmara ve Ege'nin kuzeyi için "kuvvetli yağış" uyarısı
Son dakika haberine göre Meteoroloji'den Marmara ve Ege bölgeleri için flaş bir uyarı geldi. Açıklamada yarın Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi
Son dakika haberine göre Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.