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        Marmara ve Ege'nin kuzeyi için "kuvvetli yağış" uyarısı

        Son dakika haberine göre Meteoroloji'den Marmara ve Ege bölgeleri için flaş bir uyarı geldi. Açıklamada yarın Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:22
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        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için önemli uyarı!
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        Son dakika haberine göre Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

        Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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