Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. 32 il için sarı kodlu, 9 il için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kuvvetli lodos kendisini hissettirecek. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacağından sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Giriş: 05.04.2023 - 07:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi!
Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
CHP'de aday adaylarına genel merkez yasağı
CHP'de aday adaylarına genel merkez yasağı
10 ilde suç örgütü operasyonu! 136 gözaltı
10 ilde suç örgütü operasyonu! 136 gözaltı
Habersiz parti üyeliğine suç duyurusu
Habersiz parti üyeliğine suç duyurusu
Son bakış!
Son bakış!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.