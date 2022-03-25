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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Çanakkale, Kütahya, Afyonkarahisar ile İç Anadolu'nun batısı, Tokat, Giresun, Rize çevreleri ile Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı; Bolu, Karabük, Çankırı ve İç Anadolu'nun doğusu karla karışık yağmurlu ve Doğu Anadolu Bölgesi de kar yağışlı olacak.

25.03.2022 - 07:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı geldi
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı geldi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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