Meteoroloji'den haritalı uyarı! İki güne dikkat! 5 bölgede kar var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ KAR BEKLENİYOR
Yağışların Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ RİSKİ
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜNEYDE SICAKLIK 3-5 DERECE AZALIYOR
Hava sıcaklığının güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 70 KM'YE ULAŞIYOR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
YOĞUN KAR BEKLENEN 15 KENTİMİZ
Beklenen kar yağışlarının Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları şeklinde olması bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı.
İSTANBUL: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları şeklinde olması bekleniyor.
İZMİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu.
KOCAELİ: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE: 6, Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı kar yağışlı.
KIRKLARELİ: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, kıyı kesimleri zaman zaman yoğun kar yağışlı.
MANİSA: 7, Parçalı ve çok bulutlu.
ADANA: 11, Parçalı ve çok bulutlu.
ANTALYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu.
HATAY: 11, Parçalı ve çok bulutlu.
ESKİŞEHİR: 0, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı.
KAYSERİ: -2, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı.
KONYA: 0, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu hafif kar yağışlı.
BOLU: -2, Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU: -1, Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK: 2, Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN: 4, Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
TRABZON: 3, Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
RİZE: 2, Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM: -2, Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
KARS: -3, Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
VAN: 2, Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR: 3, Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, doğu kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli.
GAZİANTEP: 5, Parçalı ve çok bulutlu.
SİİRT: 6, Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli.
ŞANLIURFA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı.
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