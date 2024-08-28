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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı - 28 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Yöresi ile Toroslar gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 07:23 Güncelleme: 28.08.2024 - 07:25
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        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Hatay kıyıları ile Gümüşhane, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 28°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 28°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey , yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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