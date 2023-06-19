Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu haberi 19 Haziran 2023 | Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı: Bu iller dikkat!

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon, Rize, Sakarya, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli olması bekleniyor.

Giriş: 19.06.2023 - 07:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu haberi 19 Haziran 2023 | Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı: Bu iller dikkat!
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç Ege ve Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, yurdun batı ve kuzey kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege'nin güneyinde kuzeybatı ve Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Kıyı Ege'nin güneyinde kuzeybatı; Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneybatı ve batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.