Meteoroloji'den dolu, don ve sel uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de (Hatay dışında) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların; Akdeniz (Hatay dışında) ile Muğla çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 16°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde (Hatay dışında) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 6°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -1°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS -1°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 3°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ile Akdeniz’de fırtına; Kuzey Ege’nin güneyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, sabah saatlerinde yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar 5 ila 7, güneyi 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyinde yer yer 2,5 m, Güney Ege’nin güneyinde 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde geneli ile öğle saatlerinde doğusu güneydoğudan 5 ila 7 yer yer 8; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 5 ila 7, batısı ile açıklarında yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, zaman zaman kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf.