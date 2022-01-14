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Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kar yağışlı, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ise sağanak yağışlı geçecek. Güney Ege ve Akdeniz'de de kuvvetli poyraz etkili olacak. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.

14.01.2022 - 07:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı!
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinden sonra Zonguldak. Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yer yer yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Hakkari'nin yükseklerinde ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!: Yağışların; Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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