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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreler ile Niğde'nin doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 26° Ankara Güneşli 26° İzmir Parçalı bulutlu 30° Antalya Kısmen Güneşli 30° Trabzon Parçalı bulutlu 25° Bursa Parçalı bulutlu 27° Adana Güneşli 33° Diyarbakır Kısmen Güneşli 27° Gaziantep Kısmen Güneşli 26° Ağrı Kısmen Güneşli 19°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.