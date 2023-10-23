Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Toroslar, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 07:25 Güncelleme: 23.10.2023 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu iller için yağmur uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreler ile Niğde'nin doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 26°

        Ankara

        Güneşli 26°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 30°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 30°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 25°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 27°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 27°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 26°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 19°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #son dakika haberi
        #meteoroloji
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Süper Fener!
        Süper Fener!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Habertürk Anasayfa