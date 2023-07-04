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Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek

Giriş: 04.07.2023 - 07:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı
Bu iller için yağmur uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

BURSA °C, 34°C
Az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 35°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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